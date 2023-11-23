Спустя три года ухода от подсанкционой Huawei Honor подготовилась к публичному размещению акций

Оживление компании заметно и в Европе, где она заняла пятое место по продажам за тот же период. Выход на IPO означает смелый шаг Honor в сторону независимости и роста, дистанцируясь от находящейся под санкциями США компании Huawei. Сроки и место проведения IPO не определены, поэтому ожидание следующей главы в истории Honor велико, поскольку компания стремится изменить свое положение в условиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов.