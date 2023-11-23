Спустя три года ухода от подсанкционой Huawei Honor подготовилась к публичному размещению акций

Спустя три года ухода от подсанкционой Huawei Honor подготовилась к публичному размещению акцийПора готовиться к закупу?
Honor подготовилась к публичному размещению акций. После отделения от компании Huawei в 2020 г. производитель смартфонов Honor готовится к грандиозному возвращению на рынок с возможным первичным публичным размещением акций (IPO). Это заявление было сделано на фоне впечатляющих результатов деятельности Honor в Китае: в III квартале 2023 г. компания вернула себе первое место по поставкам телефонов, реализовав 11,8 млн устройств.
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Оживление компании заметно и в Европе, где она заняла пятое место по продажам за тот же период. Выход на IPO означает смелый шаг Honor в сторону независимости и роста, дистанцируясь от находящейся под санкциями США компании Huawei. Сроки и место проведения IPO не определены, поэтому ожидание следующей главы в истории Honor велико, поскольку компания стремится изменить свое положение в условиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов.