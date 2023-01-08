Спутник NASA скоро рухнет на Землю после 38 лет пребывания в космосе

NASA ожидает, что большая часть спутника сгорит при входе в атмосферу. Министерство обороны США предсказало, что ERBS войдет в атмосферу Земли 8 января примерно в 6:40 вечера по восточному времени, ±17 часов.

Астронавт Салли Райд, первая американская женщина, совершившая полет в космос, выпустила ERBS из грузового отсека челнока "Челленджер" с помощью роботизированной руки космического корабля в 1984 году. Во время этого полета, кстати, Кэтрин Салливан, стала первой женщиной американкой, совершившей выход в открытый космос. Это был также первый полет двух женщин-астронавтов в космос вместе.

ERBS продолжал собирать данные атмосферных измерений до 2005 года. Ученые использовали эти данные для изучения того, как Земля поглощает и излучает солнечную энергию.