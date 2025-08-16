Спутник NASA зафиксировал мощь цунами после сильнейшего землетрясения у Камчатки

Хотя цунами оказалось слабее, чем ожидалось, у побережья Камчатки оно всё же подняло волны до 4 метров.

Спутниковые данные о высоте, форме и направлении волн помогают специалистам NOAA улучшать прогнозы цунами. Проверка показала, что расчёты NOAA для этого события оказались очень точными.