Спутник NASA зафиксировал мощь цунами после сильнейшего землетрясения у Камчатки

Опубликовано 16 августа 2025, 16:301 мин.
Спутник NASA зафиксировал мощь цунами после сильнейшего землетрясения у КамчаткиНептун дал о себе знать
В конце июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 — шестое по силе в истории наблюдений. Оно вызвало цунами, которое прошло через весь Тихий океан, вызвав предупреждения и эвакуации в разных странах.
© Ferra.ru
14 августа NASA опубликовало данные спутника SWOT, разработанного совместно с французским космическим агентством CNES. Через 70 минут после подземных толчков он зафиксировал передний край волны. В некоторых местах высота в открытом океане достигала 0,45 м — этого достаточно, чтобы у берега волна превратилась в 10-метровый вал.
Хотя цунами оказалось слабее, чем ожидалось, у побережья Камчатки оно всё же подняло волны до 4 метров.
Спутниковые данные о высоте, форме и направлении волн помогают специалистам NOAA улучшать прогнозы цунами. Проверка показала, что расчёты NOAA для этого события оказались очень точными.