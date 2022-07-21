Спутник-шпион США станет научным

NASA 19 июля объявила о заключении контракта с компанией SpaceX на запуск телескопа “Нэнси Грейс Роман” на тяжелой ракете Falcon Heavy в октябре 2026 года из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стоимость контракта составляет $255 млн.

Телескоп “Нэнси Грейс Роман” - это следующая флагманская астрофизическая миссия после космического телескопа "Джеймса Уэбба". Космический аппарат оснащен 2,4-метровым главным зеркалом, подаренным NASA Национальным разведывательным управлением США, широкоугольным инструментом и коронографом для проведения исследований в области космологии, экзопланет и общей астрофизики. В 2010-х годах секретный телескоп с этим зеркалом должен был стать чем-то вроде “Хаббла”, но с единственной разницей, что его взор был бы обращен не в космос, а на Землю.

"Дело в том, что 2,4-метровые зеркала делались для целей Министерства обороны", - рассказал Inverse Дэвид ДеВоркин, заслуженный куратор астрономии и космических наук в Национальном музее авиации и космонавтики. "Все, что я могу сказать, это то, что это была попытка создать очень мощные, но широкоугольные камеры в космосе, которые смотрели бы вниз".