Наука и технологии
Опубликовано 10 августа 2025, 15:23
Спутник снял крупнейший за 75 лет пожар во Франции — площадь больше Парижа

Колоссальные размеры
В юго-восточной Франции зафиксирован самый масштабный пожар за последние 75 лет. Он начался 5 августа недалеко от города Рибо и за четыре дня уничтожил около 17 тыс. гектаров леса и сельхозугодий — площадь больше, чем у Парижа.
Спутник снял крупнейший за 75 лет пожар во Франции — площадь больше Парижа

© Pléiades Neo© Airbus DS 2025

По данным СМИ, на пике огонь выжигал до 1 тыс. гектаров в час, усиливаемый сильным ветром с Средиземного моря. Уже через двое суток пострадало 16 тыс. гектаров. Погиб один человек, ещё 13 получили ранения. Пожар охватил несколько деревень в винодельческом регионе.

Масштаб бедствия зафиксировали спутники Pléiades Neo: на снимках видны обгоревшие земли, активные очаги возгорания и густые клубы дыма. В кадр попали и самолёты, сбрасывающие воду. Пожар также наблюдали спутники NASA Terra и Landsat 9, показавшие его быстрый рост и свежие выжженные территории, скрытые под дымом.

Спутник снял крупнейший за 75 лет пожар во Франции — площадь больше Парижа

© NASA EOSDIS LANCE and GIBS/Worldview and Landsat data from the U.S. Geological Survey

К вечеру 7 августа пожар удалось в основном локализовать, однако, по словам властей, потребуется несколько дней, чтобы полностью потушить все очаги.

Французские официальные лица связывают трагедию с изменением климата.