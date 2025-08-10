Спутник снял крупнейший за 75 лет пожар во Франции — площадь больше Парижа

Спутник снял крупнейший за 75 лет пожар во Франции — площадь больше ПарижаКолоссальные размеры
По данным СМИ, на пике огонь выжигал до 1 тыс. гектаров в час, усиливаемый сильным ветром с Средиземного моря. Уже через двое суток пострадало 16 тыс. гектаров. Погиб один человек, ещё 13 получили ранения. Пожар охватил несколько деревень в винодельческом регионе.
Масштаб бедствия зафиксировали спутники Pléiades Neo: на снимках видны обгоревшие земли, активные очаги возгорания и густые клубы дыма. В кадр попали и самолёты, сбрасывающие воду. Пожар также наблюдали спутники NASA Terra и Landsat 9, показавшие его быстрый рост и свежие выжженные территории, скрытые под дымом.
К вечеру 7 августа пожар удалось в основном локализовать, однако, по словам властей, потребуется несколько дней, чтобы полностью потушить все очаги.
Французские официальные лица связывают трагедию с изменением климата.