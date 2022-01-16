Спутник заснял сильное цунами в Тихом океане

Извержение вулкана длилось не менее восьми минут, в результате чего столбы газа, пепла и дыма поднялись в воздух на несколько километров. Жителей прибрежных районов призвали подняться на возвышенность после извержения.

Как пишут СМИ, жертвами цунами на побережье Тихого океана в Перу стали два человека. В Японии из-за цунами перевернулась и затонула 21 рыбацкая лодка. Власти страны эвакуировали более 200 тысяч человек.