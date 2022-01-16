Спутник заснял сильное цунами в Тихом океане

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Спутник заснял сильное цунами в Тихом океанеОно было связано с извержением вулкана
15 января случилось извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в островном королевстве Тонга в Тихом океане. Это вызвало огромное цунами, последствия которого ощутили в Японии и Перу. Спутник заснял природный катаклизм.
Кадры из космоса показали момент, когда последнее извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай подняло в воздух гриб дыма и пепла и создало ударную волну по окрестным водам. По данным Австралийского бюро метеорологии, высота цунами составила 1,2 метра.
Извержение вулкана длилось не менее восьми минут, в результате чего столбы газа, пепла и дыма поднялись в воздух на несколько километров. Жителей прибрежных районов призвали подняться на возвышенность после извержения.
Как пишут СМИ, жертвами цунами на побережье Тихого океана в Перу стали два человека. В Японии из-за цунами перевернулась и затонула 21 рыбацкая лодка. Власти страны эвакуировали более 200 тысяч человек.
Источник: Sciencealert