Спутники для конкурента космического интернета Илона Маска запустят с российского космодрома в декабре

Заявляется о 36 спутниках, отправленных с аэродрома Флориды британской интернет-компанией, передает ТАСС. В случае, если запуск пройдет успешно, то они будут отправлены в космос на ракете-носителе “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат”.

Отметим, что проект OneWeb, как и Starlink от SpaceX, представляет из себя сеть высокоскоростного интернета, предоставляемого пользователям по всему миру при помощи ряда спутников. Вся инфраструктура будет работать в Ka- и Ku-диапазонах радиочастотного спектра.

Что интересно, до сих пор до конца не ясно, будет ли законной работа подобного космического интернета на территории России. Возможно, об этом станет известно чуть позже, когда состоится полноценный коммерческий запуск OneWeb и Starlink.