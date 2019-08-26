Спутники ГЛОНАСС начали выходить из строя и больше не покрывают всю Землю

Информация появилась на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш. Это не первый навигационный спутник, который вышел на техническое обслуживание в этом году. 1 августа то же самое случилось с «Глонасс-М» номер 717. Работать он не будет до 1 сентября. Когда к работе вернётся 742-й, пока неизвестно.

Кроме того, у ещё одного спутника «Глонасс-М» номер 730 «зафиксированы нарушения в приёме сигнала».

Сейчас орбитальная группировка аппаратов ГЛОНАСС включает в себя 27 спутников. Из них теперь только 22 работают по целевому назначению. Для глобального покрытия Земли системе требуется 24 работающих спутника.