Спутники ГЛОНАСС станут измерять время в 10 раз точнее

Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на Стратегию развития системы ГЛОНАСС до 2030 года. Сейчас на спутниках ГЛОНАСС установлены рубидиевые и цезиевые приборы. Новые водородные часы, которыми оснастят первый аппарат «Глонасс-К2» намного точнее. Второй аппарат «Глонасс-К2» получит ещё более точные устройства — модернизированные водородные часы.

Благодаря новым хронометрам, спутники смогут более точно определять координаты. Запуск первого «Глонасс-К2» состоится в 2020 году.

Водородные часы — подвид атомных приборов измерения времени. Впервые идею использования колебаний атомов водорода для измерения времени предложили в 1879 году, но реализовать её удалось только к середине XX века. Водородные часы считаются одними из самых точных.