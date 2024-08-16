Спутники Илона Маска назвали угрозой озоновому слою

Когда спутники Starlink сгорают во время схода с орбиты, они выбрасывают частицы оксида алюминия, которые могут попасть в озоновый слой. Исследование, проведенное учеными из Университета Южной Калифорнии, показало, что количество этих оксидов увеличилось в восемь раз с 2016 по 2022 год.

Starlink, имеющий более 6 000 спутников на низкой околоземной орбите и планирующий запустить еще тысячи, вносит значительный вклад в этот процесс, пишут СМИ. По прогнозам исследователей, при сохранении темпов запуска количество алюминия может увеличиться до 360 метрических тонн в год, что на 640% выше естественного уровня.