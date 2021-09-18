Спутники Илона Маска обеспечат космонавтов бесплатным Wi-Fi

Уже скоро бета-тестирование закончится, и сервис будет готов к эксплуатации. Илон Маск утверждает, что это случится в следующем месяце. В ближайшее время Starlink будет наращивать сеть пользовательских терминалов. Кроме того, компания будет внедрять более совершенное оборудование, построенное на принципах оптической связи. Для этого будут использоваться лазеры.

Маск заявил, что Starlink будет применять и новые, и старые аппараты, чтобы предоставить космонавтам интернет-соединение. Так Илон прокомментировал сообщения первой частной миссии SpaceX. Он сказал, что в будущем члены экипажей будут получать более тёплую еду и бесплатный Wi-Fi.