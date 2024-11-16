Спутники Илона Маска стали чаще принимать за НЛО: отчет правительства США

AARO сообщило о 757 случаях наблюдений UAP с середины 2023 по середину 2024 года, более половины из которых, правда, остаются необъяснёнными. Однако многие из них связаны со спутниками, самолётами или дронами. Например, сообщение пилота о мигающих огнях было связано с запуском Starlink, произошедшим за час до наблюдения.

Вспышки от Starlink возникают, когда новые спутники отражают солнечный свет до выхода на более высокую орбиту, делая их особенно заметными в сумеречные часы.

Директор AARO Джон Кослоски отметил, что информирование общественности о подобных явлениях может снизить количество ложных сообщений.