Спутники Илона Маска стали чаще принимать за НЛО: отчет правительства США

Опубликовано 16 ноября 2024, 16:151 мин.
Спутники Илона Маска стали чаще принимать за НЛО: отчет правительства СШАНад Россией они тоже летают
Спутники Starlink от SpaceX всё чаще становятся причиной сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP, немного другое определение Неопознанного летающего объекта), как следует из последнего отчёта Управления по разрешению аномалий (AARO) Пентагона. Более 6,600 спутников Starlink на низкой околоземной орбите часто формируют «поезда» ярких огней, особенно заметных сразу после запуска, что вызывает путаницу среди наблюдателей и даже пилотов.
AARO сообщило о 757 случаях наблюдений UAP с середины 2023 по середину 2024 года, более половины из которых, правда, остаются необъяснёнными. Однако многие из них связаны со спутниками, самолётами или дронами. Например, сообщение пилота о мигающих огнях было связано с запуском Starlink, произошедшим за час до наблюдения.
Вспышки от Starlink возникают, когда новые спутники отражают солнечный свет до выхода на более высокую орбиту, делая их особенно заметными в сумеречные часы.
Директор AARO Джон Кослоски отметил, что информирование общественности о подобных явлениях может снизить количество ложных сообщений.