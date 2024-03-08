Спутники Planet Labs стали работать в пользу армии США

Детали годичного контракта на семизначную сумму не разглашаются, но это однозначно победа Planet Labs в правительственном секторе. Полученные данные будут интегрированы в SeaVision, веб-платформу, используемую ВМС США и их союзниками для мониторинга морской активности.

Группировка Planet Labs «PlanetScope» насчитывает более 200 спутников, которые ежедневно делают снимки всей планеты в высоком разрешении. Такое обширное покрытие идеально подходит для мониторинга широкой территории, обеспечивая ВМС наблюдением в режиме реального времени за обширными участками Тихого океана.

Однако спутниковые снимки требуют дальнейшей обработки для получения оперативной информации. Именно здесь на помощь приходит партнер Planet Labs, компания SynMax AI. SynMax использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа спутниковых данных, позволяя обнаружить подозрительную активность в море.