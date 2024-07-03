Спутники-шпионы немецких военных столкнулись с критической ошибкой на орбите

Несмотря на первоначальный успех, инженеры обнаружили, что важнейшие антенны на спутниках не могут быть развернуты. Попытки решить эту проблему, включая перезагрузку, оказались безуспешными. В связи с этим немецкие законодатели были проинформированы о том, что спутники могут не выполнить свою миссию.

Спутниковая группировка SARah стоимостью 800 миллионов долларов призвана заменить устаревший флот SAR-Lupe и улучшить глобальную разведку для военных. Неудача подчеркивает проблемы в развитии космической техники и имеет финансовые и операционные последствия для OHB, которой, возможно, придется создавать спутники на замену.