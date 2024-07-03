Спутники-шпионы немецких военных столкнулись с критической ошибкой на орбите

Опубликовано 03 июля 2024, 23:00
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Спутники-шпионы немецких военных столкнулись с критической ошибкой на орбитеЧто с ними не так
Амбициозный спутниковый проект Германии SARah потерпел серьезную неудачу, поскольку два из недавно запущенных спутников-шпионов не смогли начать работу на орбите. Устройства, созданные компанией OHB, должны были усилить разведывательные возможности Бундесвера с помощью передовой технологии радаров с синтезированной апертурой, но что-то пошло не так.
Несмотря на первоначальный успех, инженеры обнаружили, что важнейшие антенны на спутниках не могут быть развернуты. Попытки решить эту проблему, включая перезагрузку, оказались безуспешными. В связи с этим немецкие законодатели были проинформированы о том, что спутники могут не выполнить свою миссию.
Спутниковая группировка SARah стоимостью 800 миллионов долларов призвана заменить устаревший флот SAR-Lupe и улучшить глобальную разведку для военных. Неудача подчеркивает проблемы в развитии космической техники и имеет финансовые и операционные последствия для OHB, которой, возможно, придется создавать спутники на замену.