Спутники SpaceX Starlink передают между собой 42 млн ГБ данных ежедневно

Это объем данных подчеркивает масштабы и эффективность лазерной системы связи, используемой в констелляции Starlink, которая насчитывает тысячи спутников.

Инженер SpaceX Трэвис Брэшерс поделился этой информацией, отметив, что система способна передавать данные со скоростью в терабиты в секунду благодаря использованию 9000 лазеров.

Эти лазерные связи, поддерживающие соединение на скорости до 100 Гбит/с на связь, играют ключевую роль в обеспечении низкой задержки и глобального покрытия, особенно в тех местах, где отсутствуют наземные станции SpaceX, например, над океанами или Антарктидой.

Система формирует межспутниковую сеть, позволяя передавать данные от одного спутника к другому в рамках орбиты Земли и создавая высокоскоростную mesh-сеть в космосе.