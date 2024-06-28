Спутники Starlink Илона Маска назвали угрозой для озонового слоя

Поскольку компания SpaceX уже вывела на орбиту более 6 000 спутников и планирует увеличить их число до 42 000, опасения по поводу их "утилизации" путем схождения с орбиты, и последующим сгоранием в атмосфере, усиливаются. Спутники при входе в атмосферу выбрасывают загрязняющие вещества, такие как оксид алюминия, которые катализируют химические реакции, наносящие вред озоновому слою. Этот процесс в конечном итоге грозит тем, что со временем защитные свойства озона снизятся.

Хотя усилия по постепенному отказу от озоноразрушающих химикатов были успешными, приток "спутникового мусора" создает новую проблему. Исследователи подчеркивают острую необходимость принятия нормативных мер для смягчения воздействия на окружающую среду, поскольку спутниковые группировки продолжают расти.