Наука и технологии
10:32, 09 февраля 2023
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Спутники Starlink не должны были "стать оружием": украинским военным ограничили доступ

И это не все

Компания SpaceX ограничила использование Украиной своего спутникового интернета в военных целях, заявила один из руководителей компании Гвинн Шотвелл. По ее словам, Starlink “разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием”.

Спутники Starlink не должны были "стать оружием": украинским военным ограничили доступ

Фото: Ferra.ru

Шотвелл сказал, что SpaceX работает над тем, чтобы ограничить использование страной Starlink в военных целях: “есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали”. Она отказалась обсуждать детали.

По ее словам, использование Starlink украинскими военными для обычных коммуникационных целей было разрешено, но он не должен был “стать оружием”. В условиях использования Starlink также указано, что интернет-связь, которую он обеспечивает, не предназначена для военных действий.

Шотвелл отметила, что SpaceX стало известно из новостей о том, что Starlink используется Украиной на беспилотниках, поэтому вышеупомянутые шаги и были предприняты.

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