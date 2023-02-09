Спутники Starlink не должны были "стать оружием": украинским военным ограничили доступ

Шотвелл сказал, что SpaceX работает над тем, чтобы ограничить использование страной Starlink в военных целях: “есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали”. Она отказалась обсуждать детали.

По ее словам, использование Starlink украинскими военными для обычных коммуникационных целей было разрешено, но он не должен был “стать оружием”. В условиях использования Starlink также указано, что интернет-связь, которую он обеспечивает, не предназначена для военных действий.

Шотвелл отметила, что SpaceX стало известно из новостей о том, что Starlink используется Украиной на беспилотниках, поэтому вышеупомянутые шаги и были предприняты.