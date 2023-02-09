Спутники Starlink не должны были "стать оружием": украинским военным ограничили доступ

Спутники Starlink не должны были "стать оружием": украинским военным ограничили доступИ это не все
Компания SpaceX ограничила использование Украиной своего спутникового интернета в военных целях, заявила один из руководителей компании Гвинн Шотвелл. По ее словам, Starlink “разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием”.
Фото: Ferra.ru
Шотвелл сказал, что SpaceX работает над тем, чтобы ограничить использование страной Starlink в военных целях: “есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали”. Она отказалась обсуждать детали.
По ее словам, использование Starlink украинскими военными для обычных коммуникационных целей было разрешено, но он не должен был “стать оружием”. В условиях использования Starlink также указано, что интернет-связь, которую он обеспечивает, не предназначена для военных действий.
Шотвелл отметила, что SpaceX стало известно из новостей о том, что Starlink используется Украиной на беспилотниках, поэтому вышеупомянутые шаги и были предприняты.