Спутники Starlink стали чаще падать на Землю. Почему

Спутники Starlink стали чаще падать на Землю. ПочемуПочему спутники падают с орбиты чаще
Спутники Starlink стали чаще падать на Землю. Жители западной части Северной Америки в последнее время наблюдали в небе огненные следы, похожие на метеоры. Это падают спутники Starlink, пишут СМИ. Каждый день в атмосферу возвращается один-два спутника Starlink, и их количество растёт, сообщает астрофизик Джонатан Макдауэлл. По его прогнозам, скоро будет падать до пяти спутников в день.
Причина — быстрое увеличение числа спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Сейчас в космосе более 8 500 спутников Starlink. Китайские сети добавят ещё около 20 000 спутников.
Срок службы таких спутников обычно пять лет, после чего они «выходят на пенсию» и сгорают в атмосфере. Иногда падение ускоряется из-за солнечной активности. Макдауэлл предупреждает о возможном риске синдрома Кесслера, когда плотность объектов на орбите вызывает цепные столкновения и образование обломков.
Большинство спутников безопасно сгорает в атмосфере, но не все.