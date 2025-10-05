Спутники Starlink стали чаще падать на Землю. Почему

Причина — быстрое увеличение числа спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Сейчас в космосе более 8 500 спутников Starlink. Китайские сети добавят ещё около 20 000 спутников.

Срок службы таких спутников обычно пять лет, после чего они «выходят на пенсию» и сгорают в атмосфере. Иногда падение ускоряется из-за солнечной активности. Макдауэлл предупреждает о возможном риске синдрома Кесслера, когда плотность объектов на орбите вызывает цепные столкновения и образование обломков.

Большинство спутников безопасно сгорает в атмосфере, но не все.