Спутниковая Starlink выступила против развития оптоволоконного Интернета в США

Сейчас Starlink уже получает $ 3,26 млн для подключения 5 579 адресов, но компания просит $ 60 млн, утверждая, что сможет обеспечить почти все нуждающиеся дома в штате без долгого строительства инфраструктуры, как у волоконных сетей.

Позиция SpaceX опирается на изменения в федеральной программе BEAD, которые при администрации Трампа сделали её «технологически нейтральной» и снизили требования к стоимости подключения. Ранее администрация Байдена рекомендовала отдавать приоритет оптоволокну как более долговечному решению.

Вирджиния планирует выделить $ 613,3 млн на подключение 133 472 адресов, при этом большая часть средств пойдёт на оптоволокно. По словам властей штата, спутниковые технологии могут страдать от помех, задержек и ограниченной пропускной способности, что делает их менее надёжными в долгосрочной перспективе.

SpaceX же считает, что условия конкурса изначально были несправедливы к спутниковым операторам, и утверждает, что Starlink уже работает рядом с большинством адресов, которые планируется подключить по программе.