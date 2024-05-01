Спутниковые гиганты объединились, чтобы бросить вызов Starlink Илона Маска

В то время как SES и Intelsat предлагают «устаревшие» услуги, спутники Starlink обеспечивают более быстрый интернет с меньшей задержкой, но и спутники у компании намного меньше по размерам. Чтобы конкурировать, объединенная компания подчеркивает свои более широкие предложения услуг в различных диапазонах связи и доступ к группировке LEO компании OneWeb.

Intelsat имеет долгую историю. Основанная в 1964 году как межправительственная организация, Intelsat эксплуатировала первый коммерческий спутник связи на геостационарной орбите. В 2001 году она стала частной компанией, затем в 2013 году стала публичной, а в 2020 году подала заявление о банкротстве. В 2022 году Intelsat вышла из процедуры банкротства как частная компания.

Успех слияния зависит от одобрения регулирующих органов, которое ожидается в конце 2025 года.