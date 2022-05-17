Спутниковые снимки раскрыли новую китайскую атомную подводную лодку

Сегодня в 19:16
1 мин.
Спутниковые снимки раскрыли новую китайскую атомную подводную лодкуОна сможет запускать крылатые ракеты
Издание Defense News опубликовало спутниковый снимок верфи в Хулудао в провинции Ляонин, на котором запечатлена новая китайская подводная лодка. Снимок был сделан 3 мая.
Компания геопространственной разведки AllSource Analysis заявила, что объект на снимке, возможно, является подводной лодкой нового класса, которую строит Китай. У неё есть два отчётливых пятна зелёного цвета на корпусе за боевой рубкой, при этом видны крестообразный руль и, возможно, двигательная установка с кожухом.
Военно-морской эксперт сказал Defense News, что он достаточно уверен в том, что подводная лодка имеет ряд ячеек системы вертикального пуска для ракет. По его словам, наличие подлодок, способных запускать крылатые ракеты, вписывается в стремление Китая получить наступательные ударные возможности большой дальности.