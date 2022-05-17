Спутниковые снимки раскрыли новую китайскую атомную подводную лодку

Компания геопространственной разведки AllSource Analysis заявила, что объект на снимке, возможно, является подводной лодкой нового класса, которую строит Китай. У неё есть два отчётливых пятна зелёного цвета на корпусе за боевой рубкой, при этом видны крестообразный руль и, возможно, двигательная установка с кожухом.