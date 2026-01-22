Спутниковый интернет Blue Origin будет выдавать до 6 терабит в секунду

Конкурент сервису Маска

Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, рассказала подробности спутниковой интернет-сети TeraWave. Планируется вывести на орбиту более 5400 спутников. Однако это количество все равно будет значительно меньше, чем у доминирующего на рынке Starlink. Ключевое отличие — в аудитории.