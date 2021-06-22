Спутниковый интернет Илона Маска охватит весь мир уже в 2021 году

По её словам, произойдёт это через считанные месяцы — в сентябре. На тот момент будут работать как минимум 1,8 тыс спутников, пишет Business Insider. При этом у компании всё ещё останутся ограничения, связанные с законами разных стран. В том же Китае сложно представить работающий интернет, который не зависит от государства.

Напомним, что SpaceX намерена запустить в общей сложности около 42 тыс спутников Starlink. Находиться они будут на низкой орбите, а произойти это должно уже к середине 2027 года.