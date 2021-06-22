Спутниковый интернет Илона Маска охватит весь мир уже в 2021 году

Наука и технологии
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Спутниковый интернет Илона Маска охватит весь мир уже в 2021 годуОсталось договориться лишь с правительствами разных стран
В сети появилась информация о том, что космический интернет Илона Маска в ближайшее время достигнет важного рубежа. Starlink уже в 2021 году сможет похвастаться охватом всей планеты, заявила президент компании Гвинн Шотвелл.
По её словам, произойдёт это через считанные месяцы — в сентябре. На тот момент будут работать как минимум 1,8 тыс спутников, пишет Business Insider. При этом у компании всё ещё останутся ограничения, связанные с законами разных стран. В том же Китае сложно представить работающий интернет, который не зависит от государства.
Напомним, что SpaceX намерена запустить в общей сложности около 42 тыс спутников Starlink. Находиться они будут на низкой орбите, а произойти это должно уже к середине 2027 года.