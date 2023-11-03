Спутниковый интернет Starlink Илона Маска наконец-то перестал быть убыточным

Об этом заявил генеральный директор Илон Маск, подчеркнув, что теперь на Starlink приходится большая часть всех активных спутников на околоземной орбите. Это заявление стало особенно значимым на фоне прошлогодних опасений Маска о возможном банкротстве проекта.

Текущий финансовый успех Starlink — это результат усилий компании, которая еще в начале года через Гвинн Шотвелл, президента и главного операционного директора SpaceX, намекала на прибыльность.

Инвесторы и аналитики с интересом наблюдают за дальнейшими шагами проекта, предполагая, что компания может изменить свой статус и предложить акции на публичном рынке через IPO.