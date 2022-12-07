Наука и технологии
13:13, 07 декабря 2022
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Спутниковый интернет Starlink работает даже в Антарктиде: как это выглядит

Такое чувство, будто он скоро не выдержит

Спутниковый интернет Starlink успешно обеспечивает исследователей в Антарктиде доступом к сети. Исследователи из Центра изучения древнейшего льда (COLDEX) работают в “краю вечного холода”, где они исследуют лед, возраст которого составляет миллионы лет.

Спутниковый интернет Starlink работает даже в Антарктиде: как это выглядит

В Антарктиде сосредоточена большая часть запасов воды на Земле, и исследователи из COLDEX изучают лед, присутствующий в этом регионе. Силами ученых, например, был обнаружен лед возрастом 2,7 млн лет.

Они работают в районе Аллан Хиллс, где в настоящее время наблюдается температура ниже -19 градусов Цельсия (это намного выше нижнего предела рабочей температуры антенны Starlink в -30 градусов Цельсия). Однако “жители” региона чувствуют себя не так комфортно, так как высокая скорость ветра до 10 метров в секунду делает холода намного сильнее.

На странице COLDEX в Twitter был опубликован снимок тарелки Starlink, окруженной стремительными ветрами Антарктиды, на котором видно, как тарелка все еще держится, несмотря на ледяные ветры, которые обволакивают ее со всех сторон.

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