Спутниковый интернет установил рекорд скорости

Максимальная скорость, зарегистрированная во время тестирования, достигла 400 Мбит/с, а размер пинга был не более 40 мс. Учитывая, что сейчас на орбите находится лишь шесть спутников из нескольких сотен запланированных, вполне вероятно, что в дальнейшем как скорость работы, так и надежность интернет-соединения будет только увеличиваться. Начиная с 4 квартала 2019 компания OneWeb планирует выпускать на орбиту по 30 спутников ежемесячно, а к 2021 году планируется уже выстроить полноценную структуру из 650 спутников. При возникновении повышенного спроса их количество может быть увеличено до 1980.

По словам OneWeb, пользователи в дальнейшем смогут рассчитывать на стабильное интернет-соединение со скоростью более 100 Мбит/с, а на пике на все 500 Мбит/с, со временем задержки 25-35 мс. Основным конкурентом британской компании является американская SpaceX. Детище Илона Маска уже вывело на орбиту 60 спутников, но так публично и не отчиталось о результатах тестирования.