Опубликовано 31 августа 2025, 22:20
SR Space выпустит пять новых российских спутников

Уже в процессе
Российская частная космическая компания SR Space работает над производством пяти спутников, и ключевые элементы их бортовых систем уже готовы, сообщил гендиректор компании Олег Мансуров РИА Новости.
По его словам, работы над спутниками не прекращались ни на день. В производстве находятся пять аппаратов, а ключевые элементы бортовых систем готовы не только на бумаге, но и в реальности.

Уже произведены:

  • Бортовая вычислительная машина с GPS/ГЛОНАСС-приёмником.

  • Система электроснабжения с аккумуляторами.

  • Блок двигателей-маховиков.

  • Солнечный датчик.

По словам гендиректора, благодаря компактной конструкции спутники можно оснастить более мощной полезной нагрузкой, например, камерами высокого разрешения.

SR Space — российский аэрокосмический холдинг. Его дочерние компании создают сверхлёгкие ракеты-носители, малые спутники и группировки для дистанционного зондирования Земли, мониторинга климата и парниковых газов, а также обеспечивают спутниковую связь для IoT-устройств.