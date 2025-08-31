SR Space выпустит пять новых российских спутников

По его словам, работы над спутниками не прекращались ни на день. В производстве находятся пять аппаратов, а ключевые элементы бортовых систем готовы не только на бумаге, но и в реальности.

Уже произведены:

Бортовая вычислительная машина с GPS/ГЛОНАСС-приёмником.

Система электроснабжения с аккумуляторами.

Блок двигателей-маховиков.

Солнечный датчик.

По словам гендиректора, благодаря компактной конструкции спутники можно оснастить более мощной полезной нагрузкой, например, камерами высокого разрешения.

SR Space — российский аэрокосмический холдинг. Его дочерние компании создают сверхлёгкие ракеты-носители, малые спутники и группировки для дистанционного зондирования Земли, мониторинга климата и парниковых газов, а также обеспечивают спутниковую связь для IoT-устройств.