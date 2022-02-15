Сравнение военной мощи США и России на начало 2022 года

В выпуске на канале Global Analysis сравнили вооружённые силы России и Америки по количеству военнослужащих, оружия и техники.

По оборонному бюджету США превосходит Россию: это 770 миллиардов долларов против 154 миллиардов долларов.

Что касается активного персонала, то у РФ это 850 тысяч человек, у Штатов - 1 миллион 390 тысяч. В резерве у РФ при этом военнослужащих больше: 450 тысяч против 442 тысяч у США.

Боевых танков в целом у России гораздо больше, чем у Соединённых Штатов: 21 950 единиц против 9 732 единицы.

Число бронетехники составляет у РФ 51 452 единицы, у США - 48 409 единиц. Среди них APC - 19 896 единиц у Штатов, 9 931 единица у России; броневиков - у Америки 73 632 единицы, у РФ - 27 672 единицы; MRAP - у России 10 209 единиц, у США - 10 862 единицы.

Реактивных миномётов больше при этом у России: 4 032 единицы против 1 366 единиц.

В целом же по числу единиц артиллерии РФ значительно превосходит США: у неё 11 232 единицы техники, у Америки - 2840 единиц.

Военная авиация имеет больше техники в Штатах: 13 971 единица против 4 206 единиц. Истребителей у США 2 689 единиц, у России - 946 единиц, штурмовиков - 3 109 единиц и 1 496 единиц соответственно, тренировочных самолётов - 3 761 единица и 516 единиц соответственно.

Вертолётов в целом больше тоже у Америки: это 5 561 единица по сравнению с 1 573 единицами у России. Ударных вертолётов у Штатов 1 193 единицы, у РФ - 649 единиц.

Что касается транспортной авиации, то подобной техники в целом больше тоже у США: Штаты обладают 1 270 единицами техники, в то время как Россия - 471 единицей. Самолётов с системой AWACS у России 41 единица, у США - 56 единиц, самолётов радиоэлектронной борьбы - 7 и 19 единиц соответственно, самолётов-заправщиков - 19 и 490 единиц соответственно, стратегических бомбардировщиков - 135 и 138 единиц соответственно, бомбардировщиков-невидимок - 20 единиц только у Америки.