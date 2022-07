Сравниваете себя с персонажами сериалов? Это многое говорит о вашем характере

В новой работе изучались так называемые парасоциальные отношения. Это феномен, при котором пользователь телевидения и социальных сетей начинает формировать близкие отношения с медийной личностью или персонажем. Чтобы понять, может ли самоидентификация с медийными персонажами отражать личностные черты, авторы опросили 829 фанатов телешоу My Little Pony: Friendship is Magic.

Участники заполнили анкеты, оценивающие их идентификацию с каждым из шести главных персонажей, и шесть соответствующих личностных черт: юмор, щедрость, лояльность, честность, доброту и дружелюбие. Результаты показывают, что для четырёх из шести черт (юмор, щедрость, верность, доброта) сильная идентификация с персонажем предсказывала личностные черты, соответствующие каждому персонажу.