Сразу 20 стран договорились о повышенных налогах для Google, Apple и других корпораций

Предлагается ввести минимальную налоговую ставку для транснациональных компаний. Это не позволит им платить меньше налогов за счёт регистрации в государствах с низкими ставками.

Пока страны не договорились о нюансах нового налогового режима, но рассчитывают достичь соглашения к октябрю.

Ранее США предложили установить минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций на уровне 15%. Сообщается, что новый режим коснётся крупнейших мировых компаний с рентабельностью не менее 10%.

Крупные технологические компании — одни из тех, что пользуются существующей лазейкой. Например, Apple в 2007 году с Дублином о размере реальной ставки налога на прибыль всего в 1,9%.