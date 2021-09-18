Среди детей оказался распространён затяжной COVID-19

Учёные уже выделяют так называемый «постковидный» синдром. При нём некоторые симптомы сохраняются на долгий период, даже после отрицательного теста. Довольно часто встречается повышенная утомляемость.

Израильские специалисты опросили 13 864 ребёнка и подростка, переболевших несколько месяцев назад. 11,2% опрошенных сообщили о наличии симптомов. Через полгода после заражения недомогание отмечалось у 1,8% детей младше 12 лет и 4,6% подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Учёные сделали вывод, что вероятность получить «продолжительный» COVID-19 повышается с возрастом. К тому же, риск зависит от наличия симптомов во время заболевания.