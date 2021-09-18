Среди детей оказался распространён затяжной COVID-19

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Среди детей оказался распространён затяжной COVID-19Многие сообщают о сохраняющихся симптомах
Израильское национальное исследование показало, что у более чем 11% детей симптомы COVID-19 сохраняются и через 12 недель после заражения.
Учёные уже выделяют так называемый «постковидный» синдром. При нём некоторые симптомы сохраняются на долгий период, даже после отрицательного теста. Довольно часто встречается повышенная утомляемость.
Израильские специалисты опросили 13 864 ребёнка и подростка, переболевших несколько месяцев назад. 11,2% опрошенных сообщили о наличии симптомов. Через полгода после заражения недомогание отмечалось у 1,8% детей младше 12 лет и 4,6% подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Учёные сделали вывод, что вероятность получить «продолжительный» COVID-19 повышается с возрастом. К тому же, риск зависит от наличия симптомов во время заболевания.