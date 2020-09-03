Среди древних европейцев только один человек из восьми мог пить молоко

Кратко об исследовании пишет издание Indicator. Многие современные взрослые люди могут спокойно пить молоко благодаря генетической мутации, которая обеспечивает толерантность к лактозе. Эта мутация появилась у людей, по всему видимому, не сразу, но оказалась полезной для выживания, потому закрепилась.

Учёные решили выяснить, как быстро среди европейцев распространилась толерантность к лактозе. Исследователи изучили генетический материал воинов, которые погибли при сражении около 3200 лет назад. Анализ показал, что лишь один из восьми воинов обладал вариацией гена, которая позволяла переваривать молоко во взрослом возрасте. Сейчас же примерно 90% популяции, живущей в том месте, имеют толерантность к лактозе.