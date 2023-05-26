Среди «ИИ-угроз» больше всего президента Microsoft беспокоят дипфейки

Выступая в музее языковых искусств в Вашингтоне, Смит подчеркнул важность различения подлинного и созданного ИИ контента для борьбы с дезинформацией и иностранными «операциями кибервлияния».

Он также призвал к введению лицензирования ИИ, сопровождаемого обязательствами по обеспечению безопасности. Смит повторил недавний призыв генерального директора OpenAI Сэма Альтмана к регулированию ИИ и подчеркнул необходимость подотчетности в отрасли.

Он подчеркнул необходимость внедрения мер безопасности и человеческого надзора для систем ИИ, контролирующих критически важную инфраструктуру. Для обеспечения прозрачности Смит предложил разработать систему мониторинга использования технологий ИИ и информировать общественность о контенте, созданном ИИ. Различные компании, включая Adobe, Google и Microsoft, уже работают над методами маркировки или нанесения водяных знаков на контент, созданный ИИ.