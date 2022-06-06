Среди мышей начал распространяться новый коронавирус

Исследователи выявили новый коронавирус Гримсё (Grimsö) среди европейских рыжих полёвок (Myodes glareolus). Учёные пояснили, что пока не знают «какие потенциальные угрозы вирус Гримсё может представлять для здоровья населения». Однако у специалистов есть веские причины продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов, основываясь на наблюдениях и предыдущих выявленных коронавирусах среди рыжих полёвок.

При этом известно, что в поисках убежища полёвки нередко укрываются в человеческих домах, и это, конечно, увеличивает риск заражения болезнью.