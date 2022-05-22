Среди паразитов нашли «сообщников» растений

В частности, нематоды Ostertagia ostertagi, которые живут в кишечнике северных оленей, снижают их аппетит, а значит животные едят меньше тундровой флоры, что позволяет ей лучше расти.

Исследователи провели моделирование, которое доказало, что нелетальные паразитические инфекции ведут к сокращению популяций и ослаблению животных, уменьшают их вес и запасы жира. При этом растёт количество растительности там, где пасутся заражённые стада. Таким образом паразиты оказываются «сообщниками» растений.

«Все три типа вреда, который наносят паразитические инфекции — а именно, снижение выживаемости, активности питания и воспроизводства — могут создавать целый каскад эффектов. Коротко говоря, болезни растительноядных важны для растений», — заявили учёные.