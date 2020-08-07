Среди трансгендеров нашли больше аутистов, чем среди других людей

Авторы работы пояснили, что «гендерная идентичность» — это понятие, отличное от «пола». Некоторые люди рождаются с иными хромосомными, половыми или гормональными характеристиками, чем у так называемых бинарных мужчин и женщин. На ощущение человеком своего пола могут повлиять и другие факторы. Женщин и мужчин, у которых самоощущение совпадает с полом, учёные назвали цисгендерными.

Изучив данные, исследователи выяснили, что у трансгендеров в три-шесть раз чаще, чем у цисгендеров, диагностировали аутизм. Кроме того, у таких людей в среднем в два-три раза чаще обнаруживали синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессию, обсессивно-компульсивное и биполярное расстройства, нарушение обучаемости и шизофрению.

Учёные отметили, что нашли взаимосвязь между гендерной идентичностью и аутизмом, но одно может не быть причиной другого.