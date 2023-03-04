Среди трудолюбивых муравьев тоже есть тунеядцы: как так вышло?Виноваты, как всегда, мутации
Муравьи - отличный пример “работяг” животного мира. Они добывают пищу, выкармливают личинок, роют туннели, наводят порядок в гнезде. Однако некоторые из них могут быть настоящими тунеядцами, живущими лишь за счет своих сородичей. Ученые представили новую теорию появления этих “бездельников”.
Фото: Unsplash
Так называемые “социальные паразиты”, начинают свой путь с королев. Без рабочих, которые могли бы за ними ухаживать, они умирают. Чтобы выжить, муравьи-паразиты проникают в колонию близкородственных муравьев, где, пока их численность остается относительно низкой, они и их потомство становятся тунеядцами колонии. "Похоже, они обладают способностью регулировать собственное размножение, чтобы не довести колонию хозяина до вымирания", - говорит Уоринг Трибл, ведущий автор исследования.
Долгое время считалось, что они развили эти черты через серию мутаций, в изолированной среде. Однако ученые обнаружили мутантов, похожих на королеву – муравьев-паразитов, которые спонтанно появились в колониях муравьев Ooceraea biroi, которые обычно не имеют королевы. “Этот мутант похож на предшественника других паразитических видов”, - говорит Трибл. “Это новый способ понять, как муравьи эволюционируют, чтобы стать социально паразитическими”.
Полногеномное секвенирование показало, что у паразитических королев есть мутация в хромосоме 13, которая структурно похожа на хромосомы, регулирующие социальную структуру колоний у других муравьев. Похоже, что с помощью этой единственной мутации можно “превратиться из нормального муравья в паразита в пределах одного вида", – считают авторы работы.