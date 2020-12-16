Средневековые доспехи проверили на устойчивость к пулям

Во имя безопасности доспехи проверяли на манекене. Щит и нагрудник смогли остановить пистолетные пули, выпущенные с расстояния 10 шагов. А вот кольчуга сдалась — пуля вырвала из неё несколько колец.

Также щит помог выдержать выстрел из дробовика 12 калибра. Обстрел из 9-миллиметрового пистолёта-пулемёта оказался бы опасным для рыцаря в доспехах. У манекена раскололась голова в шлеме, а в кольчуге на спине застряли пули.

Кольчугу также проверили отдельно манекена, сложив её кучкой. Но армейский браунинг всё же был для неё опасен. Выстрел из автоматической винтовки и вовсе разорвал кольчугу на куски.