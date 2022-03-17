Средний запад США потерял более 57 триллионов тонн почвы за 160 лет

Авторы исследования провели большую работу с Фондом природного наследия Айовы и другими организациями, чтобы выявить немногие оставшиеся участки исконной, никогда не возделывавшейся земли. Затем они обратились к фермерам, чьи земли граничили со степями, и попросили у них разрешения провести обследование их полей. В итоге эксперты получили около двадцати участков.

Используя чрезвычайно чувствительный прибор GPS, который больше похож на торшер, чем на ручное устройство, команда прошла десятки трансектов, или перпендикулярных маршрутов через уступ, от нетронутой прерии до эродированного фермерского поля, останавливаясь через каждые несколько дюймов, чтобы измерить изменение высоты.

Они обнаружили, что верхний слой почвы на Среднем Западе разрушается со средней скоростью 1,9 миллиметра в год. По оценкам авторов, Средний Запад потерял примерно 57,6 триллиона тонн верхнего слоя почвы с тех пор, как 160 лет назад фермеры начали обрабатывать землю. Также очевидно, что большая часть эрозии вызвана обработкой почвы - вспашкой.