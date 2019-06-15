Средняя сумма потребительского кредита достигла рекордного значения

В апреле она составила 207 тысяч рублей. Это на 47 тысяч рублей больше, чем было в начале года. Всего же в апреле текущего года банки выдали 1,3 миллиона кредитов на сумму 270,8 миллиардов рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то разница составляет 22,1%. А, например, в посткризисном 2015 году средняя сумма потребительского кредита составляла 87 тысяч рублей, что почти в два раза меньше нынешней.

Генеральный директор «Эквифакса» считает, что рост средней суммы кредита для покупки товаров происходит из-за того, что банки, стремясь к долгосрочному сотрудничеству, готовы выдавать людям большие суммы денег.