Наука и технологии
19:05, 22 января 2023
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Средство от сорняков вызвало биомаркеры рака в моче садоводов

Будьте осторожнее

Новое исследование показало, что у людей, подвергшихся воздействию широко используемого химического вещества для уничтожения сорняков глифосата, в моче обнаруживаются биомаркеры, связанные с развитием рака и других заболеваний.

Средство от сорняков вызвало биомаркеры рака в моче садоводов

Фото: Unsplash

В частности, оказалось, что высокие уровни пестицида были связаны с признаками окислительного стресса в организме. Учёные отметили, что «накапливающиеся данные подтверждают роль окислительного стресса в патогенезе гематологических видов рака, таких как лимфома, миелома и лейкемия».

Глифосат является наиболее широко применяемым гербицидом как в США, так и во всём мире.

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