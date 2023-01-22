Средство от сорняков вызвало биомаркеры рака в моче садоводов

В частности, оказалось, что высокие уровни пестицида были связаны с признаками окислительного стресса в организме. Учёные отметили, что «накапливающиеся данные подтверждают роль окислительного стресса в патогенезе гематологических видов рака, таких как лимфома, миелома и лейкемия».

Глифосат является наиболее широко применяемым гербицидом как в США, так и во всём мире.