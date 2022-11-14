Срок жизни пчёл уменьшился в два раза за последние 50 лет. Что происходит

Наблюдая за пчёлами в лаборатории, учёные обнаружили, что, независимо от рациона, средняя продолжительность жизни насекомых была вдвое меньше, чем в 1970-х годах (17,7 дня сегодня против 34,3 дня в прошлом).

Учёные также создали компьютерную модель, которая показала, как сокращение продолжительности жизни повлияет на пчеловодство. Так, уровни потерь среди колоний и снижения производства меда могут составить до 33%.

Следующими шагами исследователей будет сравнение тенденций продолжительности жизни медоносных пчёл в США и других странах. Если обнаружатся различия в продолжительности жизни, можно будет выделить и сравнить потенциальные способствующие этому факторы, такие как генетику, использование пестицидов и наличие вирусов.