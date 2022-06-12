Наука и технологии
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Сроки включения подсанкционного немецкого телескопа сдвинуты

Ранее Рогозин называл полтора месяца в качестве срока его включения
Роскосмос вновь активирует телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» в течение 2-4 месяцев, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщают “РИА Новости”. Ранее он был отключен Германией из-за санкций против России.
Сроки включения подсанкционного немецкого телескопа сдвинуты

Как отмечают “РИА Новости”, таким образом, он сдвинул возможные сроки возобновления работы немецкого телескопа.

Я думаю, что потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и не внося какой-то сумятицы подключиться. Я думаю, что это от двух до четырех месяцев

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”

Рогозин объяснил, что в Роскосмосе продолжат "ту работу, по которой я дал поручение, это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории".

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