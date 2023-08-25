SSD Samsung 990 Pro появится в версии на 4 Тбайт: скорость около 7 Гбайт/с

Больше деталей появится в ближайшее время

Samsung готовится к выпуску 4-Тбайтной версии своего SSD 990 Pro. Известный своей скоростью и производительностью накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 был выпущен в прошлом году в вариантах 1 ТБ и 2 ТБ.