SSD Samsung 990 Pro появится в версии на 4 Тбайт: скорость около 7 Гбайт/с

11:50, 25 августа 2023
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SSD Samsung 990 Pro появится в версии на 4 Тбайт: скорость около 7 Гбайт/сБольше деталей появится в ближайшее время
Samsung готовится к выпуску 4-Тбайтной версии своего SSD 990 Pro. Известный своей скоростью и производительностью накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 был выпущен в прошлом году в вариантах 1 ТБ и 2 ТБ.
О скором появлении варианта емкостью 4 ТБ компания сообщила в социальных сетях. Модель 990 Pro, использующая интерфейс PCIe 4.0, является самым быстрым потребительским накопителем в линейке Samsung. Новая версия емкостью 4 ТБ удваивает емкость модели объемом 2 ТБ и сохраняет впечатляющую производительность.
Скорость последовательного чтения и записи составляет 7 450 МБ/с и 6 900 МБ/с соответственно, а скорость произвольной записи - 1 400 000 IOPS при чтении и 1 550 000 IOPS при записи.