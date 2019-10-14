США будут искать солдат среди геймеров

Сообщается, что в 2018 году вооружённые силы США впервые за десятилетие не смогли выполнить план по рекрутингу. Хотя потратили на просветительскую деятельность большие деньги. Именно поэтому военные решили изменить тактику.

Искать солдат будут среди тех, кого можно назвать гиками, то есть любителями игр, фильмов и вообще современной поп-культуры. Некоторые исследования даже показывали, что именно геймеры становятся хорошими солдатами. Вероятно, вооружённые силы США особенно надеются привлечь тех, кто любит игры про войну.

Кроме того, армия готова предложить молодым людям актуальные воинские специальности, связанные с новыми технологиями. Например, должность оператора дронов.