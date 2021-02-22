США будут подавлять работу российских зениток беспилотными системами РЭБ

Как пишет «Военное обозрение», беспилотные системы будут отрабатывать на экспериментальных учениях EDGE 21. Основной их задачей будет — отточить противодействие Вооружённым силам России и Китая.

Американские военные считают, что новые средства РЭБ на беспилотных платформах «резко увеличат способность армии выявлять и нарушать работу систем связи, передачу данных и управление силами противника». Кроме того, средства должны «ослепить» зенитную защиту противника. Это нужно, чтобы самолёт союзника мог «проскользнуть» для выполнения задания.

Сообщается, что новые системы РЭБ разработала компания Lockheed Martin. Их многофункциональная платформа радиоэлектронной борьбы Multi-Function Electronic Warfare (MFEW) Air предназначена для установки на беспилотные летательные аппараты.