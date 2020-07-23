Наука и технологии
Вчера 18:17
США будут уничтожать дроны электромагнитным оружием
Беспилотники становятся всё более опасными
США будут уничтожать дроны электромагнитным оружием. Беспилотники, по мнению военных, начинают представлять всё большую угрозу.
Импульсное электромагнитное оружие Leonidas стартапа Epirus включат в состав объектовой системы противовоздушной обороны. Её поставки Армии США начнутся в ближайшее время. Leonidas сможет защищать объекты от беспилотных летательных аппаратов. Также с его помощью можно будет организовать бесполётные зоны для беспилотной авиации.
Leonidas — это импульсный электромагнитный излучатель с компонентами на основе нитрида галлия. Его излучение может выводить из строя электронику дронов. Leonidas имеет два режима работы: в первом излучение направлено на цель, а во втором — излучает постоянно. Это оружие можно установить даже на автомобиль.