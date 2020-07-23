США будут уничтожать дроны электромагнитным оружием

Импульсное электромагнитное оружие Leonidas стартапа Epirus включат в состав объектовой системы противовоздушной обороны. Её поставки Армии США начнутся в ближайшее время. Leonidas сможет защищать объекты от беспилотных летательных аппаратов. Также с его помощью можно будет организовать бесполётные зоны для беспилотной авиации.

Leonidas — это импульсный электромагнитный излучатель с компонентами на основе нитрида галлия. Его излучение может выводить из строя электронику дронов. Leonidas имеет два режима работы: в первом излучение направлено на цель, а во втором — излучает постоянно. Это оружие можно установить даже на автомобиль.