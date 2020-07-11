США договорились осваивать Луну с Японией

От США выступало NASA. По соглашению Япония должна будет внести вклад в создание окололунной станции (Lunar Orbital Platform-Gateway) и освоение поверхности спутника Земли.

Подписанный документ также продлевает сотрудничество США и Японии на Международной космической станции (МКС).

Стоит отметить, что к проекту Lunar Orbital Platform-Gateway уже присоединились Канада и Европейское космическое агентство. Что касается в целом программы «Артемида», то одна из её целей — отправка на Луну «первой женщины и следующего мужчины». Также программа должна стать первым этапом к созданию постоянного обитаемого поселения на Луне.