США договорились с Австралией о создании гиперзвуковой ракеты

Naked Science пишет, что на первом этапе проекта подрядчики должны будут создать несколько прототипов гиперзвукового комплекса. Пока характеристики оружия не раскрывают. Известно лишь, что ракета должна получить большую дальность полёта и быть относительно недорогой. Отмечается, что при разработке оружия намерены использовать технологии, выверенные в проекте HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation Program).

Комплекс, созданный по этому проекту, имеет две ступени. На испытаниях он смог разогнаться до скорости 7,5 Маха.

Напомним, у России тоже есть гиперзвуковое оружие. Например, сейчас проводятся пуски ракеты «Циркон». В ноябре она разогналась до 8 Махов.