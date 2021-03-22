США доработают системы ПРО из-за российских ракет

Об этом пишут СМИ со ссылкой на соответствующий документ. Сообщается, что в США намерены доработать основной элемент ПРО — Систему командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC). Именно этот элемент позволяет отреагировать на угрозы различной силы и дальности.

Отмечается, что подготовка новых элементов может занять от 2 до 3 лет. Однако в США хотят рассмотреть и идеи, которые могут ускорить процесс разработки технологий.

Радио «Спутник» также приводит слова члена Академии военных наук Андрея Кошкина. Он заявил, что вооружение США не способно догнать российские гиперзвуковые ракеты, а противовоздушная оборона не может эффективно защищать рубежи.